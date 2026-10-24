Basti News: आरएसएस ने शहर में किया पथ संचलन

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बस्ती। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने शुक्रवार को पथ संचलन किया। बड़ी संख्या में स्वयंसेवकों ने पूर्ण गणवेश में कदमताल करते हुए पथ संचलन किया। कई स्थानों पर स्थानीय लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वयंसेवकों का स्वागत किया। पथ संचलन की शुरुआत रामबाग से हुई। यहां वक्ताओं ने संघ के आदर्शों, अनुशासन, राष्ट्रसेवा तथा सांस्कृतिक जागरण में उसकी भूमिका पर प्रकाश डाला। बताया कि यह आयोजन संघ के सौ वर्षों की गौरवगाथा को जन-जन तक पहुंचाने का प्रयास है। वक्ताओं ने उपस्थित जनसमूह को बताया कि संघ अनुशासन, राष्ट्रभक्ति और सेवा भाव का प्रतीक है। संघ का यह प्रयास युवाओं में देशप्रेम और सामाजिक जागरूकता फैलाने में मदद करेगा। स्थानीय नागरिकों ने भी कार्यक्रम की सराहना की और इसे समाज में एक सकारात्मक संदेश फैलाने वाला बताया। संवाद