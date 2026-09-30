Basti News: महिलाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण दे रहा आरसेटी

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आरसेटी की खास पहल यह है कि दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को प्रशिक्षण के लिए जिला मुख्यालय आने की जरूरत नहीं पड़ रही है। प्रशिक्षक गांवों में चौपाल और सामुदायिक केंद्रों पर पहुंचकर प्रशिक्षण दे रहे हैं। इससे गृहिणियों और कम पढ़ी-लिखी महिलाओं को घर के नजदीक ही हुनर सीखने का अवसर मिल रहा है।संस्थान ने पिछले तीन वर्षों में प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की संख्या 30 से बढ़ाकर 50 कर दी है। इनमें 20 नए और 30 पारंपरिक पाठ्यक्रम शामिल हैं। सिलाई प्रशिक्षण के तहत महिलाएं अनारकली फ्रॉक, अंब्रेला फ्रॉक और कली वाली फ्रॉक समेत विभिन्न डिजाइन की पोशाकें बनाना सीख रही हैं। प्रशिक्षण का उद्देश्य महिलाओं को अपना लघु उद्योग या स्वरोजगार शुरू करने के लिए तैयार करना है।