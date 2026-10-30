फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   Roadways staff hold a route march against illegal transport operations; submit a memorandum to the CM

Basti News: डग्गामारी के खिलाफ रोडवेज कर्मियों का रूट मार्च, सीएम को भेजा ज्ञापन

Fri, 30 Oct 2026 02:55 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 30 Oct 2026 02:55 AM IST
विज्ञापन
Roadways staff hold a route march against illegal transport operations; submit a memorandum to the CM
बस्ती। रोडवेज बसों के संचालन को प्रभावित कर रही डग्गामारी के विरोध में यूपी रोडवेज इंप्लाइज यूनियन की बस्ती डिपो शाखा के बैनर तले कर्मचारियों ने रूट मार्च निकाला। रोडवेज परिसर से शुरू हुआ मार्च शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा। यहां कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपकर अवैध वाहनों के संचालन पर तत्काल रोक लगाने की मांग की।
विज्ञापन

कार्यक्रम की अध्यक्षता शाखा अध्यक्ष संजय तिवारी ने की और संचालन शाखा मंत्री राकेश मिश्र ने किया। रूट मार्च में रोडवेज कर्मचारियों के साथ कार्यशाला के कर्मचारी भी शामिल हुए। कर्मचारियों ने कहा कि डग्गामारी से रोडवेज की आय प्रभावित हो रही है। इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हाईवे पर बड़ेवन, मूड़घाट, टोल प्लाजा के साथ अन्य स्थलों और रोडवेज के आसपास डग्गामार वाहनों की भरमार रहती है। इससे निगम को रोजाना चार से पांच लाख रुपये का नुकसान हो रहा है। इस दौरान उमेश पांडेय, ब्रजेश पांडेय, जयगोविंद तिवारी, श्याममूर्ति शुक्ल, मनीष श्रीवास्तव, बृजेश सिंह, प्रमोद उपाध्याय आदि मौजूद हुए।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed