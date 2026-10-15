Basti News: सीखे गए नवाचार को लागू करने का लिया संकल्प

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डायट प्राचार्य संजय कुमार शुक्ल ने कहा कि शिक्षक शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ हैं। शिक्षक सशक्त तो समाज समृद्ध के मूल मंत्र के साथ आयोजित यह प्रशिक्षण शिक्षकों की शिक्षण क्षमता को प्रभावी बनाने में सहायक होगा। उन्होंने शिक्षकों से राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप कक्षा शिक्षण को रुचिकर, गतिविधि आधारित और प्रभावी बनाने का आह्वान किया।वरिष्ठ प्रवक्ता महेंद्र नाथ त्रिपाठी ने कहा कि प्रशिक्षण से शिक्षकों को नई शिक्षण विधियों और नवाचारों को समझने का अवसर मिलता है। इनका कक्षा शिक्षण में प्रभावी उपयोग कर बच्चों की सीखने की क्षमता और शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है।प्रशिक्षण के नोडल और प्रवक्ता अमन सेन ने बताया कि तीन दिवसीय प्रशिक्षण में समूह चर्चा, व्यावहारिक गतिविधियों और प्रस्तुतीकरण के माध्यम से शिक्षकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की गई। इस मौके पर डॉ. गोविंद प्रसाद, कल्याण पांडेय, डॉ. रविनाथ, अलीउद्दीन, वर्षा पटेल, शशि दर्शन त्रिपाठी आदि मौजूद रहे।