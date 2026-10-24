Basti News: सनातन धर्म संस्था की रामलीला महोत्सव की तैयारियां तेज

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बैठक का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन और श्रीराम स्तुति के साथ हुआ। श्यामजी चौधरी ने कहा कि जन-जन में रामत्व जगाने के उद्देश्य से संस्था लगातार प्रयास कर रही है। पं. गोपेश्वर त्रिपाठी ने कहा कि रामलीला महोत्सव के माध्यम से बच्चों में संस्कार विकसित करने का प्रयास अब सकारात्मक परिणाम दिखा रहा है। डॉ. शैलेश सिंह ने कहा कि बच्चों को भगवान श्रीराम के जीवन और आदर्शों से जोड़ना समय की आवश्यकता है।मनीष सिंह ने कहा कि बच्चों को तीन से चार महीने तक श्रीराम के चरित्र, आचरण और जीवन-पद्धति से परिचित कराना समाज में सकारात्मक बदलाव की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। एमपी दूबे ने शोभायात्रा को यादगार बनाने की अपील की। रिटायर्ड कर्नल केसी मिश्र ने बच्चों को श्रीराम के आदर्शों से प्रेरणा लेकर राष्ट्र और धर्म के प्रति जागरूक होने का संदेश दिया। सरदार सर्वजीत सिंह ने कहा कि रामलीला महोत्सव जिले का प्रमुख धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजन बन चुका है। अखिलेश दूबे ने रामचरितमानस की चौपाइयों के माध्यम से भगवान श्रीराम के आदर्शों को प्रस्तुत किया।अविनाश त्रिपाठी ने बताया कि दो नवंबर को सुबह 10 बजे पांडेय इंटर कॉलेज से शोभायात्रा निकाली जाएगी। रोडवेज, गांधीनगर और कंपनीबाग होते हुए शिव मंदिर, अमहट घाट तक पहुंचेगी। बैठक में नरेश सडाना, अतुल चित्रगुप्त, अंकुर यादव, उमंग शुक्ल, कैलाश नाथ दूबे, सुशील मिश्र आदि मौजूद रहे।