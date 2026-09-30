Basti News: 18 से 20 गांवों में अब भी बिजली आपूर्ति बाधित

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कुछ इलाकों में आपूर्ति शुरू होने के बाद ट्रिपिंग की समस्या बनी हुई है। हर्रैया से विक्रमजोत उपकेंद्र को आने वाली 33 केवी लाइन क्षतिग्रस्त होने से उपकेंद्र बंद हो गया था। वहीं, 11 केवी की कई लाइनों पर पेड़ और डालियां गिरने से आपूर्ति प्रभावित हुई। विज्ञापन

जेई भूपेंद्र यादव ने बताया कि सभी फीडरों पर लाइन दुरुस्त करने का काम जारी है। उपकेंद्र क्षेत्र में करीब 95 बिजली के पोल क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिन्हें बदलने का काम शुरू कर दिया गया है। बुधवार तक सभी प्रभावित क्षेत्रों में आपूर्ति बहाल करने का लक्ष्य है। संवाद कुछ इलाकों में आपूर्ति शुरू होने के बाद ट्रिपिंग की समस्या बनी हुई है। हर्रैया से विक्रमजोत उपकेंद्र को आने वाली 33 केवी लाइन क्षतिग्रस्त होने से उपकेंद्र बंद हो गया था। वहीं, 11 केवी की कई लाइनों पर पेड़ और डालियां गिरने से आपूर्ति प्रभावित हुई।जेई भूपेंद्र यादव ने बताया कि सभी फीडरों पर लाइन दुरुस्त करने का काम जारी है। उपकेंद्र क्षेत्र में करीब 95 बिजली के पोल क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिन्हें बदलने का काम शुरू कर दिया गया है। बुधवार तक सभी प्रभावित क्षेत्रों में आपूर्ति बहाल करने का लक्ष्य है। संवाद

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विक्रमजोत। क्षेत्र में पांचवें दिन मंगलवार को बिजली आपूर्ति व्यवस्था धीरे-धीरे पटरी पर लौटने लगी। कर्मचारियों ने स्थानीय लोगों की मदद से मलौली, विक्रमजोत, केनौना, कोहरायें और रिधौरा फीडर से जुड़े अधिकांश गांवों में आपूर्ति बहाल कर दी। हालांकि, अब भी 18 से 20 गांवों में बिजली नहीं पहुंची है।