Basti News: चार दिन से बिजली गुल, सीटी स्कैन ठप सिलेंडर के भरोसे ऑक्सीजन की आपूर्ति

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जिला अस्पताल में सीटी स्कैन की सुविधा होने के बावजूद बिजली संकट के कारण इसका लाभ मरीजों को नहीं मिल पा रहा है। दूरदराज से पहुंचे मरीजों को अस्पताल में सेवा बंद होने की जानकारी मिलने के बाद निजी केंद्रों का रुख करना पड़ रहा है। इससे उनका समय और पैसा दोनों खर्च हो रहा है। ऑक्सीजन प्लांट को बिजली नहीं मिलने से अस्पताल प्रशासन सिलेंडर के जरिये ऑक्सीजन की आपूर्ति कर रहा है। अस्पताल में करीब 70 सिलेंडर उपलब्ध हैं, जबकि रोजाना आठ से 10 सिलेंडर की खपत है। वर्तमान में 10 मरीज ऑक्सीजन पर हैं।अस्पताल में ऑक्सीजन की आपूर्ति सेंट्रल पाइपलाइन के जरिये पीआईसीयू, आईसीयू, मेडिसिन समेत अन्य वार्डों में होती है। प्लांट बंद होने के कारण सिलेंडर से वैकल्पिक व्यवस्था कर आपूर्ति बनाए रखी जा रही है। वहीं जिला अस्पताल में सीटी स्कैन रोजाना 15 से 20 जांच होती है। चार दिन से सेवा ठप होने से अब तक 50 से 60 मरीज लौट गए हैं। शुक्रवार को सीटी स्कैन कराने के लिए सुनीता पहुंची थी, मगस्नहीं हो पाया। शुक्रवार को 11 से अधिक मरीज लौट गएमरीजों को बाहर करानी पड़ रही जांच : बिजली आपूर्ति बाधित होने से सीटी स्कैन के लिए मरीजों को निजी केंद्रों का सहारा लेना पड़ रहा है। तीमारदारों का कहना है कि अस्पताल में सुविधा होने के बावजूद बाहर जांच कराने से अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ रहा है। अस्पताल प्रशासन के सामने भी मरीजों को सेवा बाधित होने की जानकारी समय से देने और वैकल्पिक जांच व्यवस्था कराने की चुनौती है।