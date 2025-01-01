Basti News: सीएम के कार्यक्रम के लिए दूसरे जिलों से मांगी गई पुलिस फोर्स

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कमिश्नर ने बताया कि सुरक्षा के लिए दूसरे जिलों से भी पुलिस फोर्स मांगी गई है। कमिश्नर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि कार्यक्रम के दृष्टिगत सभी तैयारियां एवं आवश्यक प्रबंध सुरक्षा मानकों के अनुरूप समय से पूर्ण कर लिए जाएं। किसी भी स्तर पर कोई कमी अथवा चूक न रहे, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने पार्किंग स्थल, मंच, पंडाल, हेलीपैड, बिजली व्यवस्था, पेयजल, शौचालय सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को समय से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में आने वाले लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसे प्राथमिकता के साथ सुनिश्चित किया जाए।डीआईजी ने सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम स्थल के साथ ही आने-जाने वाले प्रमुख मार्गों एवं निर्धारित रूटों पर जाम की स्थिति उत्पन्न न हो तथा यातायात व्यवस्था सुगम बनी रहे, यह सुनिश्चित किया जाए। डीएम मधुसूदन हुल्गी और एसपी अभिजीत आर शंकर ने अब तक की तैयारियों से मंडलायुक्त और डीआईजी को अवगत कराया।