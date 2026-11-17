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योजना के तहत अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के मजदूरों ने 13 अक्तूबर से अलग-अलग तिथियों में काम किया था। ब्लॉक स्तर से करीब दो से ढाई करोड़ रुपये के भुगतान की प्रक्रिया पूरी कर धनराशि जिले को भेजी गई थी। लेकिन एक माह बीतने के बाद भी मजदूरों को पारिश्रमिक नहीं मिला। लल्लू, दीपू चौहान और अन्य मजदूरों ने बताया कि जुलाई से उन्हें केवल दो बार ही भुगतान मिला है। 13 अक्तूबर से किए गए कार्यों का भुगतान अब तक नहीं हुआ है। मजदूरों को घर खर्च, बच्चों की फीस और गेहूं की बोआई के लिए पैसों की जरूरत है। इससे उनका आर्थिक संकट बढ़ता जा रहा है।

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बनकटी। वीबी जी रामजी के तहत काम करने वाले मजदूरों का करीब ढाई करोड़ रुपये का पारिश्रमिक एक माह से अधिक समय से लंबित है। ब्लॉक स्तर पर भुगतान प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद धनराशि मजदूरों के खातों में नहीं पहुंची है। दिवाली और छठ जैसे त्योहार बीतने के बाद भी भुगतान न मिलने से मजदूरों में नाराजगी है। बीडीओ भवानी प्रसाद शुक्ल ने बताया कि मजदूरों के करीब ढाई करोड़ रुपये के भुगतान की प्रक्रिया ब्लॉक स्तर से पूरी कर जिले को भेजी गई थी। कोषालय से भी भुगतान हो चुका है। उन्होंने कहा कि तकनीकी समस्या के कारण खातों में धनराशि पहुंचने में देरी हुई है। बीडीओ ने आश्वासन दिया कि एक-दो दिन में मजदूरों के खातों में भुगतान पहुंच जाएगा।