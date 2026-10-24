Basti News: भजन-कीर्तन से भक्तिमय हुआ पांडेय बाजार, देर रात तक झूमे श्रद्धालु

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जगराते में सिंगर अंकिता तिवारी ने मुझे ला दो भजन वाली माला की प्रस्तुति देकर मन मोह लिया। सिंगर शुभम पाठक ने भी अपने सुरों के माध्यम से देवी-देवताओं की महिमा का गुणगान किया। मधुर भजनों और संगीत की धुनों ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को आकर्षित किया। भक्ति गीतों की प्रस्तुति के दौरान श्रद्धालु तालियां बजाकर गायकों का उत्साह बढ़ाते रहे। आयोजन स्थल पर सजे मंच से प्रस्तुत भजनों ने वातावरण को आध्यात्मिक रंग में रंग दिया। स्थानीय लोगों की मौजूदगी में आयोजित इस कार्यक्रम में देर तक भजन-कीर्तन का दौर चलता रहा। जगराते के माध्यम से लोगों ने भक्ति और श्रद्धा के साथ धार्मिक आयोजन में सहभागिता की। कार्यक्रम के दौरान श्रद्धालु भजनों का आनंद लेते रहे और पूरा माहौल भक्तिमय बना रहा। संवाद

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बस्ती। पुरानी बस्ती के पांडेय बाजार में आयोजित जगराते में भक्ति गीतों की धुन पर श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे। कार्यक्रम में गायकों ने एक से बढ़कर एक भजन प्रस्तुत कर माहौल को भक्तिमय बना दिया। भजनों की प्रस्तुति के दौरान श्रद्धालु भक्ति में लीन नजर आए।