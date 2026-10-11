फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   Pandals decked up in rural areas; Durga Puja begins today.

Basti News: ग्रामीण अंचल में सज गए पंडाल, दुर्गा पूजा आज से

Sun, 11 Oct 2026 02:46 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 02:46 AM IST
विज्ञापन
Pandals decked up in rural areas; Durga Puja begins today.
ग्रामीण क्षेत्र के पूजा पंडाल में स्थापित करने के लिए देवी प्रतिमा ले जाते आयोजन समिति के लोग।  - फोटो : Samvad
बस्ती। ग्रामीण अंचल में दुर्गा पूजा उत्सव नवरात्र के पहले दिन रविवार से शुरू हो जाएगा। शनिवार को आयोजन समितियां सक्रिय हो गईं। मूर्तिकारों के यहां से देवी प्रतिमाएं पंडाल में पहुंचाई गईं। शाम होते-होते पंडालों में मां भगवती विराजमान हो गईं। रविवार को विधि-विधान से पट्टिका हटाकर मां भगवती की आराधना शुरू हो जाएगी। दशहरा के दिन देवी प्रतिमाएं विसर्जित की जाएंगी।
विज्ञापन

ग्रामीण अंचल में दुर्गा पूजा उत्सव नवरात्र के प्रथम दिन से शुरू हो जाएगा। शनिवार को मूर्तिकारों के कारखानों पर दुर्गा पूजा कमेटियों की भीड़ लगी रही। मालवीय मार्ग, जिगिना, मनौरी आदि जगहों पर डेरा डालकर प्रतिमा तैयार करने वाले बंगाल के कलाकार मूर्तियों को अंतिम रूप देने में व्यस्त रहे। ट्रैक्टर-ट्रॉली एवं अन्य बड़े वाहनों से देवी प्रतिमाओं को सुरक्षित पंडाल तक पहुंचाया गया।
विज्ञापन

इस दौरान शहर में आवागमन का दबाव बढ़ा रहा। देर रात तक प्रतिमाओं को ले जाने का सिलसिला बना रहा। रुधौली क्षेत्र के मानिकचंद से आए आयोजन समिति के सदस्य प्रभु दयाल ने बताया कि इस बार 25 हजार रुपये में देवी प्रतिमा लेकर जा रहे हैं। मुनियांव के नितिन पांडेय ने बताया कि देवी प्रतिमा के लिए मूर्तिकारों को 15 हजार रुपये देना पड़ा है। जबकि मूर्तिकार राजू पाल ने बताया कि अधिकतम 25 से 30 हजार रुपये में देवी प्रतिमाएं आयोजन समितियों ने पसंद किया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

मां के दरबार में अन्य देवी-देवता भी हो रहे विराजमान
गांव-गांव सजने वाले दुर्गा पंडाल में मां भगवती की कृपालु एवं पापनाशिनी स्वरूप की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। इसमें मां भगवती दुर्गा रूप में बाघ पर सवार होकर राक्षसों का मर्दन करती हुई दिख रही हैं। जबकि उनके सच्चे दरबार में विघ्नहर्ता, कार्तिकेय, महालक्ष्मी की भी प्रतिमाएं उनकी सवारियों के साथ सुशोभित की जा रही हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed