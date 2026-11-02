Basti News: धान क्रय केंद्रों पर लटका ताला, किसान परेशान

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बनकटी। सचिवों की हड़ताल खत्म होने के बाद भी बनकटी क्षेत्र के धान क्रय केंद्रों पर ताला लटक रहा है। साधन सहकारी समिति सजनाखोर, महथा सजहरा, खोरिया बसौढ़ी, पकड़ी चंदा, हल्लौर नगरा और चिताखोर आदि केंद्रों पर सन्नाटा पसरा है। इससे किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। क्रय केंद्र बंद होने से किसान अपनी उपज बेचने के लिए परेशान हैं। खेतों में तैयार धान की फसल बारिश के पानी से प्रभावित हो रही है। कई स्थानों पर जलभराव के कारण फसल जमीन पर गिर गई है। ऐसे में किसान क्रय केंद्रों तक धान पहुंचाने के बजाय तिरपाल और प्लास्टिक से ढककर अपनी उपज सुरक्षित रखने में जुटे हैं। किसान बब्बू पाल, राजेंद्र प्रसाद चौधरी, राजीव शुक्ला, बबलू दुबे और रविचंद पांडेय ने बताया कि बारिश के कारण खेतों में पानी भरने से तैयार धान की फसल का कुछ हिस्सा जमीन पर गिर गया है। इससे पैदावार प्रभावित होने की आशंका है। खेतों में जलभराव के चलते कटाई भी करीब एक सप्ताह पिछड़ सकती है। संवाद