बारिश में श्रमिकों की ऑनलाइन हाजिरी : भुगतान पर रोक, 14 बीडीओ को कारण बताओ नोटिस

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जिले में 30 और 31 अक्तूबर को मौसम विभाग की चेतावनी के बीच कई स्थानों पर भारी बारिश हुई थी। इससे सामान्य कामकाज प्रभावित हुआ और स्कूलों में भी अवकाश घोषित किया गया था। इसके बावजूद वीबी-जी रामजी पोर्टल पर एनएमएमएस एप के माध्यम से श्रमिकों की उपस्थिति दर्ज कराई गई। प्रारंभिक जांच में कई स्थानों पर मौके पर काम होता नहीं मिला। इसके बाद विभाग ने भुगतान रोकते हुए जांच के आदेश दिए हैं। उपायुक्त श्रम एवं रोजगार संजय शर्मा की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि लगातार बारिश के बावजूद एनएमएमएस एप पर श्रमिकों की उपस्थिति अपलोड की गई। इस संबंध में पहले भी अधिकारियों को सतर्क किया गया था। इसके बाद भी निगरानी और सत्यापन में लापरवाही बरती गई। इससे सरकारी धन के दुरुपयोग की आशंका है। सभी बीडीओ को तीन दिन के भीतर संबंधित ग्राम पंचायतों में स्थलीय सर्वे कराने का निर्देश दिया गया है। सर्वे में मौके पर कराए गए कार्यों और पोर्टल पर दर्ज श्रमिकों की उपस्थिति का मिलान करना होगा। संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है। रिपोर्ट और जवाब मिलने के बाद जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की जाएगी। गड़बड़ी की पुष्टि होने पर प्राथमिकी दर्ज कराने के साथ ही संबंधित कार्य को शून्य किया जाएगा।दो दिन में 554 परियोजनाओं पर 17,288 श्रमिकों की हाजिरीजांच में सामने आया है कि 30 अक्तूबर को जिले में 554 परियोजनाओं पर 16,859 श्रमिकों की उपस्थिति दर्ज की गई थी। वहीं, 31 अक्तूबर को 22 परियोजनाओं में 429 श्रमिकों के काम करने का दावा पोर्टल पर किया गया। इस तरह दो दिनों में कुल 17,288 श्रमिकों की हाजिरी दर्ज हुई। कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार, 30 अक्तूबर को जिले में 27.5 मिलीमीटर बारिश हुई थी। इन कार्यों के एवज में करीब 52 लाख रुपये का भुगतान होना था।बारिश के दिनों में दर्ज हाजिरी30 अक्तूबर : 16,859 श्रमिक, 554 परियोजनाएं31 अक्तूबर : 429 श्रमिक, 22 परियोजनाएंकुल : 17,288 श्रमिक, 576 परियोजनाएंबारिश के दौरान जिन श्रमिकों की हाजिरी दर्ज कराई गई है, उस मामले में सभी 14 बीडीओ को नोटिस जारी किया गया है। फिलहाल भुगतान रोक दिया गया है। तीन दिन में स्थलीय सत्यापन कराकर रिपोर्ट मांगी गई है। गड़बड़ी मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी और संबंधित कार्य शून्य किया जाएगा। -संजय शर्मा, उपायुक्त श्रम एवं रोजगार