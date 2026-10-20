फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   On Navami, devotees of the Goddess performed a *havan*, and temples saw an influx of worshippers.

Basti News: नवमी पर देवी भक्तों ने किया हवन, मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु

Tue, 20 Oct 2026 03:39 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 03:39 AM IST
विज्ञापन
On Navami, devotees of the Goddess performed a *havan*, and temples saw an influx of worshippers.
बस्ती। नवरात्र नवमी के दिन सोमवार को हवन-पूजन की धूम रही। मां भगवती की आराधना में नौ दिन तक उपवास रखने वाले श्रद्धालुओं ने घरों में स्थापित कलश स्थल पर मां के दिव्य ज्योति की पूजा-अर्चना की। इसके बाद पुरोहित की ओर से वैदिक मंत्रों की वर्षा की गई।
विज्ञापन



व्रतधारी अपने परिवार के साथ देवी को साक्षी मानकर हवन किए। लोग सच्चे मन से हवन सामग्रियों की आहुति दी। देवी के नौवें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा-अर्चना कर लोकमंगल की कामना की गई। घर-घर सुख समृद्धि की कामना के साथ देवी मंदिरों में भी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही।
विज्ञापन




सुबह से ही मंदिरों में सामूहिक हवन का आयोजन शुरू हो गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की टोली हवन करने के लिए पहुंचती रही। यज्ञ कुंड के पास पुरोहित लाउडस्पीकर से हवन की विधि बताने के साथ वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए। स्वाहा की गूंज के साथ श्रद्धालु श्रद्धा भाव से आहुति दे रहे थे।
विज्ञापन
विज्ञापन




रोडवेज स्थित मां गायत्री शक्ति पीठ में स्थित यज्ञशाला में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। यहां सुबह सात बजे के बाद से ही हवन शुरू करा दिया। एक बार में 15 से 20 श्रद्धालुओं से यज्ञशाला में हवन कराई गई। श्रद्धालु नारियल, लाल चुनरी, कच्चा लाल धागा, धूप, अगरबत्ती, कपूर, सुपारी, पान के पत्ते आदि की आहुति दे रहे थे।




रेलवे स्टेशन के निकट मां काली शक्ति पीठ पर पीठाधीश्वर पं. संजय शुक्ल ने हवन कराया। यहां भी पूरे दिन हवन यज्ञ चलता रहा और श्रद्धालुओं का आना-जाना लगा रहा। महिलाएं, बच्चे, पुरुष सभी एक साथ माता रानी का आह्वान कर आहुतियां देकर सुख, समृद्धि, शांति की कामना किए।



शहर के रौता चौराहा स्थित देवी मंदिर, पिकौरा शिवगुलाम स्थित मंगला महाकाली मंदिर, आवास विकास स्थित मां काली मंदिर समेत कई मंदिरों पर हवन-पूजन हुआ।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed