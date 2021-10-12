Basti News: गायब नियुक्ति पत्रावलियों का अब तक नहीं लगा सुराग

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वर्ष 2013 से 2016 के बीच हुई अंशकालिक अनुदेशकों की नियुक्तियों से संबंधित फाइलें गायब होने पर बीएसए की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। विवेचक ने बीएसए समेत कुछ कर्मचारियों से पूछताछ की है। हालांकि, अब तक पत्रावलियां बरामद नहीं हो सकी हैं।पुलिस नियुक्ति पत्रावलियों के गायब होने के कारणों की पड़ताल कर रही है। नियुक्तियों में फर्जीवाड़े के साक्ष्य मिटाने के लिए फाइलें गायब किए जाने की आशंका भी जांच के दायरे में है। विवेचक सभाशंकर यादव ने बताया कि कुछ कर्मचारियों के बयान अभी लिए जाने हैं। उनके बयान दर्ज करने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।