Basti News: जांच में नहीं मिला फाइलेरिया का संक्रमण, 10 स्थानों पर लार्वा

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राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एक महीने तक मच्छरों की प्रजातियों, उनके प्रजनन स्थलों और संक्रमण की स्थिति की जांच की। जिला मलेरिया अधिकारी चंद्रमोहन मल्होत्रा के अनुसार, सर्वे के दौरान कुल 210 मच्छर पकड़े गए। इनमें 86 नर और 124 मादा मच्छर थे। सभी 124 मादा मच्छरों के डिसेक्शन जांच की गई। जांच में क्यूलेक्स फैटीगेंस प्रजाति का कोई मच्छर फाइलेरिया से संक्रमित नहीं मिला। वहीं, मच्छरों के प्रजनन स्थलों की पहचान के लिए जिले में 95 स्थानों पर जांच की गई। इनमें 10 स्थानों पर मच्छरों के अलग-अलग चरणों के लार्वा और प्यूपा मिले। टीम ने पानी में 310 बार डिप लेकर नमूनों की जांच की। इसमें 120 अंडे और प्यूपा दर्ज किए गए। विभाग की ओर से लार्वा मिलने वाले स्थानों पर संबंधित लोगों को नोटिस जारी किया गया है। साथ ही निरोधात्मक कार्रवाई कर आगे भी निगरानी की जा रही है। सीएमओ डॉ. राजीव निगम ने बताया कि मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं। जिन स्थानों पर लार्वा मिला है, वहां निरोधात्मक कार्रवाई की गई है। लोगों को भी पानी जमा न होने देने और आसपास सफाई रखने के लिए जागरूक किया जा रहा है।95 स्थानों पर जांच, एक महीने की प्रमुख स्थिति- 210 मच्छरों का संग्रह किया गया।- 86 नर और 124 मादा मच्छर मिले।- 124 मादा मच्छरों की डिसेक्शन जांच हुई।- 124 में फाइलेरिया का संक्रमण नहीं मिला।- 95 प्रजनन स्थलों का सर्वे किया गया।- 10 स्थानों पर लार्वा और प्यूपा मिले।- 310 बार डिप लेकर पानी की जांच की गई।- 120 अंडे और प्यूपा दर्ज किए गए।