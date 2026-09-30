Basti News: 51 लाख से बिछेगी नई पाइपलाइन, घरों तक पहुंचेगा पानी

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शहर के बैरिहवा, रामेश्वरपुरी, रौतापार, पुरानी बस्ती और पिकौरा दत्तूराय समेत कई वार्डों के मोहल्लों में पाइपलाइन नहीं होने से लोग पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं। इन क्षेत्रों में हाल के वर्षों में बने घरों और विकसित हुई कॉलोनियों में अब तक टोटी कनेक्शन नहीं हो सके हैं।सभासदों की ओर से नई पाइपलाइन बिछाने के प्रस्ताव मिलने के बाद नगर पालिका ने इन्हें कार्ययोजना में शामिल कर शासन को भेजा था। स्वीकृति मिलने के बाद अब टेंडर प्रक्रिया कराई जा रही है।जलकल की जेई अर्चना कुमार ने बताया कि विभिन्न वार्डों में नई पाइपलाइन बिछाने के प्रस्ताव स्वीकृत हुए हैं। निविदा प्रक्रिया पूरी होने के बाद जल्द ही काम शुरू कराया जाएगा। इससे पेयजल आपूर्ति से वंचित घरों को लाभ मिलेगा।