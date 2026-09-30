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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   New pipeline to be laid at a cost of Rs 51 lakh; water to reach households.

Basti News: 51 लाख से बिछेगी नई पाइपलाइन, घरों तक पहुंचेगा पानी

Wed, 30 Sep 2026 01:26 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 01:26 AM IST
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New pipeline to be laid at a cost of Rs 51 lakh; water to reach households.
बस्ती। शहर के विभिन्न वार्डों में पेयजल आपूर्ति को बेहतर करने के लिए 51 लाख रुपये से नई पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इसके लिए निविदा प्रक्रिया चल रही है। कार्य पूरा होने के बाद पाइपलाइन से वंचित नए घरों और विकसित कॉलोनियों तक पानी पहुंचाने की तैयारी है।
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शहर के बैरिहवा, रामेश्वरपुरी, रौतापार, पुरानी बस्ती और पिकौरा दत्तूराय समेत कई वार्डों के मोहल्लों में पाइपलाइन नहीं होने से लोग पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं। इन क्षेत्रों में हाल के वर्षों में बने घरों और विकसित हुई कॉलोनियों में अब तक टोटी कनेक्शन नहीं हो सके हैं।
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सभासदों की ओर से नई पाइपलाइन बिछाने के प्रस्ताव मिलने के बाद नगर पालिका ने इन्हें कार्ययोजना में शामिल कर शासन को भेजा था। स्वीकृति मिलने के बाद अब टेंडर प्रक्रिया कराई जा रही है।
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जलकल की जेई अर्चना कुमार ने बताया कि विभिन्न वार्डों में नई पाइपलाइन बिछाने के प्रस्ताव स्वीकृत हुए हैं। निविदा प्रक्रिया पूरी होने के बाद जल्द ही काम शुरू कराया जाएगा। इससे पेयजल आपूर्ति से वंचित घरों को लाभ मिलेगा।
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