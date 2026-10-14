Basti News: एनसीसी कैडटों ने निकाली जागरूकता रैली

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छावनी। मिशन शक्ति के तहत मंगलवार को राजकीय डिग्री कॉलेज पचवस के एनसीसी कैडेट ने जागरूकता यात्रा निकाली। कस्बे के राम जानकी तिराहे पर महिला कैडेट को ट्रैफिक नियमों के संबंध में जागरूक करने के साथ ही ट्रैफिक संचालन कराया गया। बालिकाओं व महिलाओं को महिला सशक्तिकरण संबंधित जानकारी दी गई। महिलाओं से संबंधित हो रहे विभिन्न अपराधों के विरुद्ध आवाज उठाने के अपील की गई। जागरूकता पंफलेट भी वितरण किया गया। संवाद