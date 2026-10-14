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Basti News: मेडिकल ऑफिसर्स ने भी शुरू कर दी हड़ताल

Wed, 14 Oct 2026 03:03 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 03:03 AM IST
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Medical officers have also gone on strike.
बस्ती। यूपी सर्विस बांड मेडिकल ऑफिसर्स ने भी हड़ताल शुरू कर दी है। सीएचसी व पीएचसी पर तैनात मेडिकल ऑफिसर सोमवार से कार्य-बहिष्कार कर रहे हैं। जिले की विभिन्न सीएचसी व पीएचसी पर 25 बांड मेडिकल ऑफिसर्स तैनात हैं। चिकित्सक विहीन पीएचसी पर इनकी तैनाती कर वहां का संचालन शुरू कराया गया है। इनके काम न करने से दिक्कत बढ़ गई है। बांड मेडिकल ऑफिसर्स का कहना है कि उनकी ही तरह एमबीबीएस की डिग्री हासिल कर मेडिकल कॉलेज में ड्यूटी करने वालों व सीएचसी और पीएचसी पर ड्यूटी करने वाले चिकित्सकों के मानदेय में अंतर है। लंबे समय वेतन वृद्धि की मांग की जा रही है। सीएचसी व पीएचसी के चिकित्सकों को 5400 ग्रेड पे के साथ डीए, एचआरए, एनपीए व टीए दिया जाना चाहिए। अधिकारियों का कहना है कि पीएचसी जगदीशपुर, करमहिया, दुबौलिया, ओड़वारा, बानपुर, वाल्टरगंज व सीएचसी विक्रमजोत सहित अन्य जगहों पर बांड मेडिकल ऑफिसर्स की तैनाती है। संवाद
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