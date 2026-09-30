Basti News: दहेज के लिए विवाहिता को घर से निकाला
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 01:42 AM IST
Updated Wed, 30 Sep 2026 01:42 AM IST
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कलवारी। दहेज में दो लाख रुपये की मांग पूरी न होने पर विवाहिता को प्रताड़ित करने और मारपीट कर घर से निकालने के मामले में कलवारी पुलिस ने पति समेत छह ससुरालियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस ने मामले की जांच उपनिरीक्षक दिनेश यादव को सौंपी है।
डेल्हवा निवासी संजू पुत्री राम सुंदर ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसकी शादी पांच वर्ष पहले विशेनपुर निवासी सोहनलाल से हुई थी। शादी में मायके वालों ने सामर्थ्य के अनुसार दान-दहेज दिया था। उसका दो वर्षीय बेटा समर भी है। आरोप है कि पति करीब तीन वर्ष से पत्नी और बच्चे के खर्च के लिए रुपये नहीं देता है। पति सोहनलाल, सास कोयला देवी, देवर राम अवतार और ननद आरती, भारती व सुंदरी मायके से दो लाख रुपये लाने का दबाव बनाते थे।
संजू के अनुसार 25 अगस्त की रात गाली-गलौज और मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया गया। प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार ने बताया कि तहरीर के आधार पर छह लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच की जा रही है। संवाद
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डेल्हवा निवासी संजू पुत्री राम सुंदर ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसकी शादी पांच वर्ष पहले विशेनपुर निवासी सोहनलाल से हुई थी। शादी में मायके वालों ने सामर्थ्य के अनुसार दान-दहेज दिया था। उसका दो वर्षीय बेटा समर भी है। आरोप है कि पति करीब तीन वर्ष से पत्नी और बच्चे के खर्च के लिए रुपये नहीं देता है। पति सोहनलाल, सास कोयला देवी, देवर राम अवतार और ननद आरती, भारती व सुंदरी मायके से दो लाख रुपये लाने का दबाव बनाते थे।
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संजू के अनुसार 25 अगस्त की रात गाली-गलौज और मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया गया। प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार ने बताया कि तहरीर के आधार पर छह लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच की जा रही है। संवाद
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