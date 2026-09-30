Basti News: दहेज के लिए विवाहिता को घर से निकाला

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डेल्हवा निवासी संजू पुत्री राम सुंदर ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसकी शादी पांच वर्ष पहले विशेनपुर निवासी सोहनलाल से हुई थी। शादी में मायके वालों ने सामर्थ्य के अनुसार दान-दहेज दिया था। उसका दो वर्षीय बेटा समर भी है। आरोप है कि पति करीब तीन वर्ष से पत्नी और बच्चे के खर्च के लिए रुपये नहीं देता है। पति सोहनलाल, सास कोयला देवी, देवर राम अवतार और ननद आरती, भारती व सुंदरी मायके से दो लाख रुपये लाने का दबाव बनाते थे।संजू के अनुसार 25 अगस्त की रात गाली-गलौज और मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया गया। प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार ने बताया कि तहरीर के आधार पर छह लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच की जा रही है। संवाद