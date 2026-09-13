Basti News: खैर क्रिकेट अकादमी ने गुरुकुल को 63 रन से हराया

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टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी खैर क्रिकेट अकादमी ने 32.2 ओवर में सभी विकेट खोकर 180 रन बनाए। टीम की ओर से अरविंद ने 51, अथर्व ने 36, विकास ने 28 और आमिर ने 22 रन का योगदान दिया। गुरुकुल की ओर से आदर्श ने पांच विकेट लिए। रंजीत चौरसिया ने तीन और आदित्य यादव ने दो विकेट झटके। लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुरुकुल क्रिकेट अकादमी की टीम निर्धारित 35 ओवर में 117 रन ही बना सकी। खैर की ओर से विकास चौधरी ने चार विकेट लिए। अथर्व गुप्ता ने दो, जबकि दीपक पांडेय और बलवंत ने एक-एक विकेट हासिल किया।विकास चौधरी के शानदार गेंदबाजी प्रदर्शन के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। मैच के बाद कोच आलोक वर्मा ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया।