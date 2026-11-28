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पत्नी ने जमीनी विवाद में आरोपियों पर आए दिन उनके पति के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया है। इसी से आहत होकर कमलेश ने बृहस्पतिवार शाम घर में फंदे से लटककर जान दे दी थी। सरोजा देवी के अनुसार, गांव के हरिचरन पुत्र जोखन, गोविंद्र पुत्र हरिचरन, ज्ञानचंद्र पुत्र शिवचरन, इंद्रावती पत्नी ज्ञानचंद, पूजा पत्नी ज्ञानचंद्र, ज्योति पुत्री ज्ञानचंद्र और कांति पत्नी गोविंद से उनके पति का जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। आरोप है कि विवाद के चलते सभी लोग उनके पति को अकेला पाकर आए दिन मारते-पीटते थे। लगातार हो रही मारपीट से परेशान होकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी होने पर गांव में हड़कंप मच गया था। सूचना पर पहुंची नगर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा था।थाना प्रभारी मनोज कुमार सिंह ने बताया कि पत्नी की तहरीर पर सात नामजद लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।