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Basti News: कैली अस्पताल में नवीनीकरण कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश

Fri, 30 Oct 2026 02:56 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 30 Oct 2026 02:56 AM IST
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Instructions issued to complete renovation work at Kelly Hospital soon
बस्ती। महर्षि वशिष्ठ मेडिकल कॉलेज बस्ती से संबद्ध ओपेक चिकित्सालय कैली में चल रहे नवीनीकरण कार्यों को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। बृहस्पतिवार को मंडलायुक्त वैभव श्रीवास्तव और मुख्य विकास अधिकारी सार्थक अग्रवाल ने अस्पताल परिसर का निरीक्षण कर निर्माण कार्यों की प्रगति देखी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को शेष कार्य निर्धारित समय में पूरा कराने के निर्देश दिए।
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निर्माण निगम की ओर से करीब 9.71 करोड़ रुपये की लागत से दो ब्लॉकों का नवीनीकरण कराया जा रहा है। पहले ब्लॉक में ओपीडी, प्रशासनिक भवन और इमरजेंसी का काम पूरा हो चुका है। वहीं, दूसरे ब्लॉक में पैथोलॉजी, डायग्नोस्टिक ब्लॉक, ऑपरेशन थिएटर (ओटी) और ब्लड बैंक का कार्य अभी जारी है। परियोजना के तहत अब तक 5.88 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।
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निरीक्षण के दौरान मंडलायुक्त और सीडीओ ने निर्माण कार्यों की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने शेष कार्यों में तेजी लाने और उन्हें समय से पूरा करने पर जोर दिया। बताया गया कि नवीनीकरण पूरा होने से अस्पताल में ओपीडी, जांच, ऑपरेशन थिएटर और ब्लड बैंक से संबंधित सुविधाओं के संचालन में सहूलियत मिलेगी। इस दौरान मेडिकल कॉलेज के उप प्रधानाचार्य डॉ. अनिल कुमार यादव, सीएमएस डॉ. समीर श्रीवास्तव, निर्माण निगम के परियोजना प्रबंधक अनिल कुमार सिंह और एक्सईएन पन्नेलाल यादव मौजूद रहे।
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