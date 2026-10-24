Basti News: मतदान केंद्र के अंदर जमकर वोटिंग, बाहर सियासी गुणा-गणित

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जिले में शिक्षक एमएलसी चुनाव को लेकर सभी प्रमुख दलों से जुड़े लोगों ने पिछले कई दिन से एड़ी-चोटी का जोर लगाया था। अपने-अपने पक्ष में मतदाताओं को लामबंद करने की हर जुगत की जा रही थी। शुक्रवार की सुबह से ही बूथों के बाहर प्रमुख दलों के लोगों का जमावड़ा होने लगा। निर्धारित समय पर मतदान शुरू हुआ तो केंद्रों के बाहर व अंदर सरगर्मी तेज हो गई।मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की आवाजाही के साथ प्रत्याशियों की स्थिति को लेकर चर्चाएं भी चुनावी माहौल का हिस्सा रहीं। सपा और भाजपा के बीच मुकाबले को लेकर राजनीतिक दिलचस्पी अधिक दिखाई दी। समर्थक अपने-अपने प्रत्याशी के पक्ष में मतदान होने का आकलन करते रहे।इस बीच कुछ शिक्षकों ने बातचीत में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को भी अहम मुद्दा बताया। कुछ लोगों ने तो इसी आधार पर वोट की चोट मारने का दावा किया। लगभग सभी बूथों पर बेहतर मतदान प्रतिशत से भी मतदाताओं के उत्साह का आकलन किया जा रहा है। हालांकि सभी प्रमुख दलों से जुड़े लोग तो अभी अपने प्रत्याशियों की जीत का ही दावा कर रहे हैं।इनसेटगढ़ होने से उत्साहित दिखे सपाईमौजूदा समय में जिले में सपा के सांसद के अलावा तीन विधायक निर्वाचित हैं। सिर्फ हर्रैया विधानसभा सीट पर ही भाजपा का कब्जा है और एक अन्य सीट पर सपा समर्थित सुभासपा का विधायक है। ऐसे में गढ़ होने के कारण समाजवादी पार्टी से जुड़े नेता काफी उत्साहित दिखे। वे लोग अपने ही प्रत्याशी की जीत का दावा करते रहे। हालांकि, प्रत्याशियों का भाग्य मतपेटिकाओं में कैद हो गया है। मतगणना के बाद ही असल तस्वीर सामने आ सकेगी।