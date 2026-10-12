Basti News: हरीश द्विवेदी को दी सांत्वना, सांसद रवि किशन ने दी श्रद्धांजलि

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गोरखपुर के सांसद रवि किशन शुक्ला ने भी हरीश द्विवेदी के आवास पर पहुंचकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने शोकाकुल परिवार से मुलाकात कर गहरी संवेदना व्यक्त की और इस कठिन समय में परिवार को संबल प्रदान किया।इस अवसर पर ब्रह्मर्षि स्वामी शिवं शंभू निश्चलानंद महाराज, पूर्व कैबिनेट मंत्री राजकिशोर सिंह, विधायक दूधराम, बिहार के रोहतास जिले की चेनारी विधानसभा के पूर्व विधायक लल्लन पासवान, आसमा सिंह, मार्कंडेय शाही, संतकबीरनगर के पूर्व जिलाध्यक्ष जगदंबा लाल श्रीवास्तव, ब्रजेश कुमार तिवारी (बिहार), अरुणेंद्र पटेल, ओम प्रकाश आर्य आदि ने श्रद्धासुमन अर्पित किया। संवादनपं कार्यालय में हुई शोक सभाबनकटी। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री व पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी की 86 वर्षीय मां के आकस्मिक निधन पर नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि एवं भाजपा नेता इं. अरविंद पाल के नेतृत्व में रविवार को नपं कार्यालय में शोक सभा हुई। अतुल पाल, विवेकानंद शुक्ला, वीरेंद्र गुप्ता, बाबूराम चौधरी, साधु शरण, संजीव कुमार, वसीम अहमद, बृजेश यादव, आशीष श्रीवास्तव, रविचंद पांडेय, अंकित पांडेय मौजूद रहे। संवाद