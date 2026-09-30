Basti News: फुटबॉल के मंडलीय ट्रायल में बालिका खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम

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क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी दिलीप कुमार ने बताया कि ट्रायल में बस्ती, संतकबीरनगर और सिद्धार्थनगर की खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर मंडलीय टीम का चयन किया गया है। मंडलीय स्तर पर बैडमिंटन के लिए भी चयन ट्रायल कराया गया। इसमें बेहतर प्रदर्शन के आधार पर नौ खिलाड़ियों का चयन किया गया। उन्नाव में पांच से सात अक्तूबर तक प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित होगी। विज्ञापन

एथलेटिक्स के विभिन्न वर्गों में खिलाड़ियों का चयन किया गया। ट्रायल के आधार पर 18 खिलाड़ियों को मंडलीय टीम में जगह मिली है। प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता इटावा में सात और आठ अक्तूबर को आयोजित होगी। क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी दिलीप कुमार ने बताया कि ट्रायल में बस्ती, संतकबीरनगर और सिद्धार्थनगर की खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर मंडलीय टीम का चयन किया गया है। मंडलीय स्तर पर बैडमिंटन के लिए भी चयन ट्रायल कराया गया। इसमें बेहतर प्रदर्शन के आधार पर नौ खिलाड़ियों का चयन किया गया। उन्नाव में पांच से सात अक्तूबर तक प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित होगी।एथलेटिक्स के विभिन्न वर्गों में खिलाड़ियों का चयन किया गया। ट्रायल के आधार पर 18 खिलाड़ियों को मंडलीय टीम में जगह मिली है। प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता इटावा में सात और आठ अक्तूबर को आयोजित होगी।

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बस्ती। जौनपुर में तीन से 10 अक्तूबर तक होने वाली प्रदेश स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता के लिए मंगलवार को शहीद सत्यवान सिंह स्टेडियम में मंडलीय चयन ट्रायल हुआ। इसमें बस्ती मंडल के तीनों जिलों से 30 बालिका खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। प्रदर्शन के आधार पर 16 खिलाड़ियों का चयन मंडलीय टीम के लिए किया गया।