Basti News: पंपसेट चोरी करने वाला गिरोह पुलिस के हत्थे चढ़ा

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प्रभारी निरीक्षक राणा डीपी सिंह ने बताया कि पिछले दिनों मलौली दुबे गांव में सड़क किनारे खेत में लगा पंपिंग सेट चोरी हो गया था। मामले की जांच के दौरान मंगलवार को पचवस प्राथमिक विद्यालय के पास से पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के बाद उनकी निशानदेही पर चोरी किया गया पंपिंग सेट बरामद हुआ।एएसपी श्यामकांत ने बताया कि गिरफ्तार वयस्क आरोपियों की पहचान पड़ेरिया निवासी लक्की सिंह, नेतवरपट्टी निवासी राकेश कुमार, दीपक सिंह और आयुष सिंह के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, आरोपी दिन में ट्रक चलाने के दौरान खेतों में लगे पंपसेट की रेकी करते थे। उनके साथ रहने वाला खलासी चोरी के लिए पंपसेट चिह्नित करता था। रात में कार से पहुंचकर पंपसेट चोरी कर ले जाते थे।पंपसेट चिह्नित नहीं होने पर आरोपी सड़क किनारे खड़े वाहनों को निशाना बनाते थे और उनकी स्टेपनी समेत अन्य सामान चोरी कर लेते थे।पहले से दर्ज हैं मुकदमेपुलिस के अनुसार, बाल अपचारी के खिलाफ छावनी, मुंडेरवा और कोतवाली थाने में पहले से मामले दर्ज हैं। वहीं लक्की सिंह के खिलाफ इन थानों में चार, जबकि राकेश कुमार और आयुष सिंह के खिलाफ तीन-तीन आपराधिक मामले दर्ज हैं।