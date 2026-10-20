Basti News: तेलियाजोत पहुंचे भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, अर्पित की श्रद्धांजलि

विज्ञापन

श्रद्धांजलि देने वालों में पूर्व मंत्री एवं विधान परिषद सदस्य अशोक कटारिया, प्रदेश प्रवक्ता डॉ. समीर सिंह, मेहदावल के विधायक अनिल कुमार त्रिपाठी, पूर्व विधायक तेजेंद्र निर्वाल और उमेश मलिक, बिहार सरकार के मंत्री संजय सिंह टाइगर, पूर्व सांसद उपेंद्र सिंह रावत, उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद राजेश वर्मा, पूर्व सांसद अरविंद कुमार चौधरी और विधान परिषद सदस्य धर्मेंद्र भारद्वाज प्रमुख रूप से शामिल रहे।इसके अलावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक एवं भाजपा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री बी. सतीश, महामंडलेश्वर अखिलेश्वरदास महाराज, अयोध्या के महंत गौरी शंकर दास महाराज, राष्ट्रीय करणी सेना के अध्यक्ष वीरू सिंह, बिहार भाजपा के प्रदेश महामंत्री सरोज रंजन पटेल, युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री वरुण गोयल, पूर्व विधायक अजय कपूर, पूर्व विधायक उमेश राणा, पूर्व उपाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग पंजाब सरदार निर्मल सिंह, भाजपा पार्षद राजेश मिश्रा सहित विभिन्न राज्यों के भाजपा पदाधिकारियों और सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों ने भी पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर अपूर्वा सिंह, सुनील मिश्रा, अमरेश पांडेय, संजय सिंह, मनीष सिंह ठाकुर, डॉ. मुकेश कुमार उर्फ मुन्ना सिंह यादव, अशोक कुमार साहनी, अनुपम पांडेय, देवेंद्र शर्मा, अरुण चौधरी, अंकित सिंह चंदेल, अखिल चतुर्वेदी, आञ्जनेय त्रिपाठी, जयप्रकाश मद्धेशिया, धर्मेंद्र कुमार सिंह, विजय कुमार बरनवाल, कुंवर राकेश प्रताप सिंह, विनय प्रकाश श्रीवास्तव और अपराजिता शर्मा ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की।