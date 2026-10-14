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Basti News: बिजली उपकेंद्र की जमीन पर कब्जाने के मामले में प्राथमिकी

Wed, 14 Oct 2026 03:00 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 03:00 AM IST
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FIR registered in case of encroachment on electricity substation land.
बस्ती। बिजली उपकेंद्र हर्रैया की जमीन पर अवैध कब्जा करने का मामला सामने आया है। उपकेंद्र के कर्मचारी दयानंद शर्मा ने बताया कि विपक्षी उपकेंद्र परिसर की जमीन पर कब्जा करने के लिए चहारदीवारी सामग्री, कंटीले तार (बारबेड वायर) काट ले गए। उपकेंद्र के संचालन में भी व्यवधान उत्पन्न किया गया। जान से मारने व नुकसान पहुंचाने की धमकी दी गई। पुलिस ने अंबेडकर नगर के अटवा, हालपता हर्रैया निवासी जयप्रकाश शर्मा, सत्यकुमार शर्मा के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। संवाद
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