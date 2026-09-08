Basti News: अश्लील मैसेज भेजने वाले पर प्राथमिकी दर्ज

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बनकटी। लालगंज क्षेत्र की एक महिला को मोबाइल पर अश्लील फोटो व मैसेज भेजकर तंग करने के मामले में अज्ञात युवक पर प्राथमिकी दर्ज की है। क्षेत्र की सिल्लो गांव निवासी एक महिला के मुताबिक 6 सितंबर से उनके मोबाइल फोन पर अश्लील फोटो व वीडियो भेजी जा रही है। मना करने पर संबंधित व्यक्ति उन्हें गाली देता है। प्राथमिकी दर्ज करके पुलिस मामले की जांच कर रही है। संवाद