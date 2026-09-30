Basti News: जानलेवा हमले के मामले में तीन पर प्राथमिकी

विज्ञापन

बस्ती। गौर थाना क्षेत्र के सिरसिया गांव में जमीन के विवाद को लेकर जानलेवा हमला करने के आरोप में पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। गांव निवासी विकास ने तहरीर में बताया कि उनके पिता रामचंदर ने अपनी जमीन छोटे भाई गया प्रसाद की पत्नी श्रीदेवी के नाम बैनामा करने से मना कर दिया था। इसी बात को लेकर गया प्रसाद, श्रीदेवी और रामचंदर ने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया। बीच-बचाव करने पहुंची उनकी बहन आंचल के साथ भी मारपीट की गई, जिससे वह घायल हो गईं। आरोप है कि मारपीट में उनकी मां के दोनों पैर टूट गए। पुलिस ने तहरीर के आधार पर रामचंदर, गया प्रसाद और श्रीदेवी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।