Basti News: फीडर-उपकेंद्र दुरुस्त, एलटी लाइनें दुरूस्त करने में जुटा निगम

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आंधी-बारिश में बड़ी संख्या में बिजली के खंभे, क्रॉस आर्म और तार क्षतिग्रस्त हुए थे। केंद्रीय विद्युत भंडार गृह से लेकर दूरदराज के गांवों तक मरम्मत सामग्री पहुंचाई जा रही है। निगम और कार्यदायी एजेंसियों के गैंग लगातार काम कर रहे हैं। मंगलवार शाम तक नगर पालिका क्षेत्र, सभी नगर पंचायतों और प्रमुख कस्बों में आपूर्ति बहाल कर दी गई।निगम के अनुसार श्रृंगीनारी और बभनान उपकेंद्रों की मरम्मत पूरी कर उन्हें सक्रिय कर दिया गया है। आंधी में प्रभावित करीब 40 से 50 फीडर भी चालू किए जा चुके हैं। इसके बाद अब एलटी लाइन की मरम्मत पर पूरा जोर है। गांवों में क्षतिग्रस्त एक हजार से अधिक खंभों को बदलने का काम चल रहा है। टूटे तारों को भी जोड़ा जा रहा है।मरम्मत कार्य की निगरानी अधीक्षण अभियंता और मुख्य अभियंता के अलावा उच्च स्तर से की जा रही है। प्रतिदिन की प्रगति रिपोर्ट प्रबंध निदेशक कार्यालय को भेजी जा रही है। निगम के मुताबिक सदर डिवीजन में मरम्मत लगभग पूरी हो चुकी है, जबकि रुधौली, नगर बाजार, गनेशपुर, कप्तानगंज, मुंडेरवा, कुदरहा, बनकटी, महसो, विक्रमजोत, परशुरामपुर और बभनान क्षेत्रों में कुछ एलटी लाइनें अभी दुरुस्त की जानी बाकी हैं।रुधौली के 70 गांवों में अब भी बिजली संकटरुधौली। 24 और 25 सितंबर को आंधी-बारिश में पेड़ और बिजली के खंभे गिरने से प्रभावित आपूर्ति अभी पूरी तरह बहाल नहीं हो सकी है। भितेहरा, अठदमा और दसिया समेत अन्य फीडरों से जुड़े करीब 70 गांवों में बिजली नहीं पहुंची है। इससे ग्रामीणों को मोबाइल चार्ज करने समेत रोजमर्रा के काम में परेशानी हो रही है। भितेहरा फीडर के उपभोक्ता सौरभ पांडेय ने बताया कि छह दिन से आपूर्ति बाधित है। वहीं, मुड़ियार फीडर के शुभांग दुबे के अनुसार आपूर्ति बहाल होने के बाद भी एक फेस में बिजली नहीं आ रही है। छपिया निवासी परमारथ पांडेय ने बताया कि दो माह पहले टूटे 11 केवी लाइन के खंभे को अब तक नहीं बदला गया है। एसडीओ रुधौली मोहम्मद वाहिद ने बताया कि कर्मचारी युद्धस्तर पर काम कर रहे हैं। एक-दो दिन में सभी क्षेत्रों में आपूर्ति बहाल होने की उम्मीद है।गनेशपुर में 100 से अधिक घरों में बिजली गुलगनेशपुर। कस्बे के कुछ हिस्सों में पांचवें दिन भी बिजली आपूर्ति बाधित रही। मोहम्मदपुर मोहल्ले में बिजली का खंभा क्षतिग्रस्त होकर लटक गया है। इससे 100 से अधिक घरों में आपूर्ति प्रभावित है। मसठवा मोहल्ले में तार टूटकर गिरने की भी शिकायत है। कस्बेवासियों का आरोप है कि शिकायत के बावजूद मरम्मत टीम मौके पर नहीं पहुंची।गोटवा से जुड़े गांवों में भी आपूर्ति बहाल नहींगोटवा। गोटवा उपकेंद्र से जुड़े कटया, तेलियाजोत और रतासगढ़ समेत कई गांवों में बिजली आपूर्ति अब तक बहाल नहीं हो सकी है। 33 केवी लाइन की मरम्मत पूरी होने के बाद नगर उपकेंद्र से जुड़े कई क्षेत्रों में आपूर्ति शुरू हो गई, लेकिन गोटवा उपकेंद्र के कुछ फीडरों की लाइन दुरुस्त नहीं हो सकी। इससे उपभोक्ता परेशान हैं।निगम और कार्यदायी एजेंसियों के मरम्मत गैंग लगातार काम कर रहे हैं। मंगलवार तक सभी फीडरों और उपकेंद्रों की मरम्मत पूरी कर ली गई है। सभी टाउन एरिया में आपूर्ति बहाल हो चुकी है। कुछ एलटी लाइनों की मरम्मत बाकी है। बुधवार तक शत-प्रतिशत गांवों में आपूर्ति बहाल करने का प्रयास है।-खालिद सिद्दीकी, एसई, विद्युत वितरण मंडल, बस्ती।