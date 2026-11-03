फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   Feedback taken from enumerators in census training, arrangements examined

Basti News: जनगणना प्रशिक्षण में प्रगणकों से लिया फीडबैक, व्यवस्थाएं परखीं

Tue, 03 Nov 2026 02:24 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 02:24 AM IST
विज्ञापन
Feedback taken from enumerators in census training, arrangements examined
बस्ती। जनगणना के कार्यों को सटीक और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए सोमवार को जीवीएम कॉन्वेंट स्कूल में तीन दिवसीय द्वितीय चरण का प्रशिक्षण शिविर शुरू हुआ। शिविर का सीडीओ सार्थक अग्रवाल और एडीएम ज्ञानचंद्र गुप्ता ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान सीडीओ ने प्रगणकों से सीधे संवाद कर प्रशिक्षण की गुणवत्ता, उपलब्ध कराई गई सामग्री और व्यवस्थाओं का फीडबैक लिया।
विज्ञापन

निरीक्षण के दौरान सीडीओ ने प्रगणकों से उनके आवंटित कार्यक्षेत्र, सूची-पत्र (एचएचएल), क्षेत्रीय नक्शे और अन्य जरूरी सामग्री की उपलब्धता के बारे में जानकारी ली। उन्होंने यह भी पूछा कि सभी प्रगणक व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं या नहीं और उन्हें प्रशिक्षण देने के लिए कितने प्रशिक्षक तैनात किए गए हैं। प्रगणकों से मिले फीडबैक के आधार पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
विज्ञापन

जनगणना का कार्य पूरी पारदर्शिता, गंभीरता और सटीकता के साथ पूरा करने पर जोर दिया। सीडीओ ने भोजन और जलपान की व्यवस्था के बारे में भी प्रगणकों से जानकारी ली। इस पर कर्मचारियों ने व्यवस्था को संतोषजनक बताया। अधिकारियों ने स्वयं भी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने प्रशिक्षण में शामिल कर्मियों को विभिन्न प्रपत्रों, नक्शों और डिजिटल उपकरणों के उपयोग की बारीकियां ठीक से समझने के निर्देश दिए, ताकि फील्ड में काम के दौरान किसी तरह की दिक्कत न हो। इस दौरान जनगणना चार्ज अधिकारी एवं नगर पालिका परिषद के ईओ अंगद गुप्ता, जनगणना लिपिक अभिषेक प्रताप सिंह मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed