Basti News: अभिभावकों से लिया जा रहा शिक्षा गुणवत्ता का फीडबैक

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विभाग का मानना है कि इससे विद्यालय में मिलने वाली कमियों का त्वरित निस्तारण हो जा रहा है। हर दिन हेल्प डेस्क पर तैनात कर्मचारी 50 अभिभावक को फोन मिलाकर शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में जानकारी ले रहे हैं। उनसे विद्यालय में कैसी पढ़ाई हो रही है, बच्चों को होमवर्क दिया जा रहा है या नहीं जैसे महत्वपूर्ण जानकारी ली जा रही है।बीएसए अनूप कुमार ने जिले की परिषदीय विद्यालय में शिक्षा गुणवत्ता को और बेहतर करने के लिए कार्यालय में हेल्प डेस्क स्थापित कराया है। ऑपरेटर अंबरीश, क्वालिटी कोआर्डिनेटर हर्षित, आशुतोष व प्रवीन को डेस्क पर तैनात गया है। इनके फोन करने पर कहीं से एमडीएम में लापरवाही तो कहीं से शिक्षक के देर से पहुंचने की शिकायत मिलती है। वर्तमान सत्र में 350 अभिभावकों से फोन कर फीडबैक लिया जा चुका है।शिक्षकों से भी ली जाती है जानकारीहेल्प डेस्क के कर्मी शिक्षकों से फोन पर संपर्क कर अध्यापन कार्य में आने वाली समस्याओं के बारे में पूछते हैं। यदि किसी को कोई समस्या रहती है तो उसे दर्ज करके निस्तारण कराया जाता हे।कोटशिक्षा गुणवत्ता में और भी सुधार हो रहा है। हेल्प डेस्क इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अभिभावकों की शिकायत हेल्प डेस्क जरिये पहुंच रही है, जिसका निस्तारण करा दिया जा रहा है।-अनूप कुमार, बीएसए