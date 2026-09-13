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Basti News: अभिभावकों से लिया जा रहा शिक्षा गुणवत्ता का फीडबैक

Sun, 13 Sep 2026 01:09 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 01:09 AM IST
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Feedback on the quality of education is being collected from parents.
बस्ती। परिषदीय स्कूलों में शिक्षा गुणवत्ता को और बेहतर करने के लिए विभाग ने एक पहल की है। हेल्प डेस्क के जरिये अभिभावक को फोन कर फीडबैक लिया जा रहा है। शिकायत मिलने पर उसे नोट कर उसके निस्तारण के लिए बीएसए को अवगत कराया जाता है। बीएसए संबंधित बीईओ को समस्या के निस्तारण के लिए निर्देशित करते हैं।
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विभाग का मानना है कि इससे विद्यालय में मिलने वाली कमियों का त्वरित निस्तारण हो जा रहा है। हर दिन हेल्प डेस्क पर तैनात कर्मचारी 50 अभिभावक को फोन मिलाकर शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में जानकारी ले रहे हैं। उनसे विद्यालय में कैसी पढ़ाई हो रही है, बच्चों को होमवर्क दिया जा रहा है या नहीं जैसे महत्वपूर्ण जानकारी ली जा रही है।
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बीएसए अनूप कुमार ने जिले की परिषदीय विद्यालय में शिक्षा गुणवत्ता को और बेहतर करने के लिए कार्यालय में हेल्प डेस्क स्थापित कराया है। ऑपरेटर अंबरीश, क्वालिटी कोआर्डिनेटर हर्षित, आशुतोष व प्रवीन को डेस्क पर तैनात गया है। इनके फोन करने पर कहीं से एमडीएम में लापरवाही तो कहीं से शिक्षक के देर से पहुंचने की शिकायत मिलती है। वर्तमान सत्र में 350 अभिभावकों से फोन कर फीडबैक लिया जा चुका है।
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शिक्षकों से भी ली जाती है जानकारी
हेल्प डेस्क के कर्मी शिक्षकों से फोन पर संपर्क कर अध्यापन कार्य में आने वाली समस्याओं के बारे में पूछते हैं। यदि किसी को कोई समस्या रहती है तो उसे दर्ज करके निस्तारण कराया जाता हे।

कोट
शिक्षा गुणवत्ता में और भी सुधार हो रहा है। हेल्प डेस्क इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अभिभावकों की शिकायत हेल्प डेस्क जरिये पहुंच रही है, जिसका निस्तारण करा दिया जा रहा है।
-अनूप कुमार, बीएसए
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