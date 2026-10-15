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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   Father-in-law accused of pressuring for sexual relations.

Basti News: ससुर पर शारीरिक संबंध के लिए दबाव डालने का आरोप

Thu, 15 Oct 2026 02:31 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 02:31 AM IST
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Father-in-law accused of pressuring for sexual relations.
बस्ती। मुंडेरवा पुलिस ने महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डालने के आरोप में ससुर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पति समेत एक अन्य के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। थाना क्षेत्र की महिला ने पुलिस को दिए गए शिकायती पत्र में बताया कि ससुराल के लोग कम दहेज लाने का ताना और गालियां देते हैं। अक्सर लात-घूंसा से मारते हैं। ससुर अनैतिक संबंध बनाने के लिए दबाव डालते हैं। पति जबर्दस्ती शारीरिक संबंध बनाते हैं। जेवरात, कपड़े जला देने व ससुराल से भगा देने की धमकी दी जाती है। पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर रामनरेश, देवंती देवी व अवधेश के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। संवाद
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