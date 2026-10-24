फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   Encroachments removed from the main commercial street

Basti News: मुख्य व्यावसायिक गली से हटवाया अतिक्रमण

Sat, 24 Oct 2026 02:34 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 02:34 AM IST
विज्ञापन
Encroachments removed from the main commercial street
छावनी। कस्बे की मुख्य व्यावसायिक गली में अतिक्रमण के कारण लगने वाले जाम की समस्या को देखते हुए पुलिस ने दुकानदारों से सड़क खाली करा दी। शुक्रवार को दुकानदारों ने ठेले, स्टैंड और मेज हटाकर रास्ते से अतिक्रमण हटा लिया।
विज्ञापन

कस्बे की इस व्यावसायिक गली में कई दुकानदार सड़क पर ठेले, स्टैंड और मेज लगाकर दुकानें संचालित कर रहे थे। इससे अक्सर जाम की स्थिति बन जाती थी और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। इसी बीच गली में ठेला लगाने वाली एक महिला और कपड़े के दुकानदार के बीच कहासुनी हो गई। महिला का ठेला धकेले जाने की शिकायत पुलिस से की गई थी। इसके बाद यह मामला कई दिनों तक सोशल मीडिया पर चर्चा में रहा। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने रास्ते पर अतिक्रमण कर लगाई गई दुकानों को हटाने के निर्देश दिए थे। शुक्रवार को दुकानदारों ने अतिक्रमण हटा लिया। थाना प्रभारी राणा डीपी सिंह ने बताया कि महिला ने ठेला धकेले जाने की शिकायत की थी। मामले को देखते हुए रास्ते पर अतिक्रमण हटाने के लिए कहा गया था।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed