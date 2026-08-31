Basti News: महिला की मौत के मामले में चालक नामजद
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 12:22 AM IST
Updated Mon, 31 Aug 2026 12:22 AM IST
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बस्ती। ट्रैक्टर-ट्रॉली के नीचे आकर महिला की हुई मौत के मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। लालगंज थाना क्षेत्र के बरतनिया निवासी जैशराम उर्फ भैयालाल निषाद ने दर्ज एफआईआर मे बताया कि छपिया छतौना अशरफपुर निवासी उनकी बुआ मीना देवी रक्षाबंधन पर राखी बांधने उनके घर आई थीं। 29 अगस्त को वह बाइक से उन्हें घर छोड़ने जा रहे थे। बारीघाट के पास पहुंचते ही एक ट्रैक्टर-ट्राॅली ने टक्कर मार दी। हादसे में उनकी बुआ की मौत हो गई। पुलिस ने बारीघाट निवासी चालक बीरु के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। संवाद
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