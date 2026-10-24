फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   Diwali will be illuminated by lamps made by women's groups

Basti News: दिवाली को रोशन करेंगे महिला समूहों के बनाए दीये

Sat, 24 Oct 2026 02:38 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 02:38 AM IST
विज्ञापन
Diwali will be illuminated by lamps made by women's groups
विक्रमजोत ब्लॉक के कुआ गांव के कनक स्वयं सहायता समूह की ओर से तैयार मोमबत्ती संवाद - फोटो : Archive
बस्ती। दिवाली पर घर-आंगन रोशन करने के साथ ही महिला स्वयं सहायता समूहों की मेहनत भी बाजार में नजर आएगी। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) से जुड़ी महिलाएं त्योहार को देखते हुए मिट्टी के दीये, मोमबत्तियां, दीप-बाती, मूर्तियां और सजावटी सामान तैयार कर रही हैं। इनके उत्पादों को शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों के बाजारों तक पहुंचाने की तैयारी है।
विज्ञापन

जिले के 14 ब्लॉकों में 50 से अधिक महिला समूह इस काम में जुटे हैं। करीब 200 से 250 महिलाएं दिन-रात उत्पाद तैयार कर रही हैं। समूहों की ओर से दुकानदारों से संपर्क कर उत्पादों की बिक्री की जाएगी। त्योहार के दौरान बाजारों में स्टॉल लगाकर भी सामान उपलब्ध कराने की योजना है, ताकि ग्राहकों को स्थानीय स्तर पर तैयार उत्पाद खरीदने का अवसर मिल सके। एनआरएलएम से जुड़कर महिलाएं बचत और छोटे उद्यमों के जरिये रोजगार के अवसर तलाश रही हैं। शासन से मिलने वाली प्रोत्साहन राशि और बैंक ऋण की मदद से कई समूह फिनाइल, दोना-पत्तल और झाड़ू निर्माण जैसे काम कर रहे हैं। अब दिवाली के लिए दीये, मोमबत्तियां, उपहार और सजावटी सामग्री तैयार की जा रही है।
विज्ञापन

महिला समूहों के उत्पादों को बाजार में पहचान दिलाने और अधिक ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए व्यापारियों से संपर्क किया जा रहा है। इससे महिलाओं को अपने उत्पादों की बिक्री बढ़ाने और आय में इजाफा करने का अवसर मिलेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

बाजार उपलब्ध कराने की तैयारी एनआरएलएम की डीसी आशादेवी ने बताया कि महिला समूहों के उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए कार्ययोजना तैयार की गई है। महिलाओं को बाजार उपलब्ध कराने के साथ ही उनके उत्पादों को अधिक से अधिक ग्राहकों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed