Basti News: राज्य प्रतियोगिताओं में भाग लेंगी मंडल की, चयन ट्रायल आज से

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क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी दिलीप कुमार ने बताया कि प्रदेश स्तरीय सीनियर बालिका बॉक्सिंग प्रतियोगिता के लिए जिला स्तरीय चयन 12 नवंबर को सुबह 10 बजे होगा। मंडल स्तर का चयन 13 नवंबर को प्रस्तावित है। चयनित टीम 14 से 17 नवंबर तक झांसी में आयोजित प्रतियोगिता में हिस्सा लेगी। इसी तरह प्रदेश स्तरीय सब जूनियर जिम्नास्टिक प्रतियोगिता के लिए बालक एवं बालिका वर्ग का जिला स्तरीय चयन 16 नवंबर और मंडल स्तरीय चयन 17 नवंबर को होगा। इसके बाद टीम 24 से 26 नवंबर तक आगरा में होने वाली प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेगी।वहीं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रदेश स्तरीय सीनियर महिला वॉलीबॉल प्रतियोगिता के लिए जिला स्तरीय चयन 18 नवंबर और मंडल स्तरीय चयन 19 नवंबर को होगा। चयनित महिला टीम 26 से 29 नवंबर तक आगरा में आयोजित प्रतियोगिता में खेलेगी। क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी ने बताया कि चयन ट्रायल में शामिल होने वाली खिलाड़ियों को आधार कार्ड, जन्म प्रमाणपत्र और निवास प्रमाणपत्र की छायाप्रति लाना अनिवार्य है। जिम्नास्टिक प्रतियोगिता में आयु वर्ग के अनुसार खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। उन्होंने संबंधित खेल प्रशिक्षकों और पदाधिकारियों से अधिक से अधिक खिलाड़ियों की सहभागिता सुनिश्चित कराने की अपील की है।