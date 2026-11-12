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Basti News: 14 कनिष्ठ सहायकों को मिला नियुक्ति पत्र

Thu, 12 Nov 2026 01:42 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 01:42 AM IST
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14 Junior Assistants received appointment letters
बस्ती। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से राजस्व विभाग में चयनित 1,146 कनिष्ठ सहायकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। इनमें बस्ती के 14 युवा भी शामिल हैं। एडीएम ज्ञानचंद्र गुप्ता ने बताया कि सभी नवनियुक्त कर्मचारियों को बस्ती कलेक्ट्रेट में सेवा का मौका मिलेगा। लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। उसका लाइव प्रसारण हुआ। नियुक्ति पत्र मिलने के बाद जिले के सभी 14 कनिष्ठ सहायक राजस्व विभाग के अंतर्गत कलेक्ट्रेट में अपनी सेवाएं देंगे। इससे कलेक्ट्रेट के कार्यों में कर्मचारियों की उपलब्धता बढ़ेगी। संवाद
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