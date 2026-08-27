Basti News: खड़े ट्रक से टकराई डीसीएम, चालक जख्मी

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भानपुर(बस्ती)। सोनहा क्षेत्र के डुमरियागंज-बस्ती मार्ग पर बनवधिया के निकट बुधवार दोपहर 01:15 बजे तेज रफ्तार अनियंत्रित डीसीएम सामने खड़े ट्रक में पीछे से टकरा गई। हादसे में चालक के पैर में चोट आई है। राहगीरों की मदद से चालक को सीएचसी ले जाया गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया। बताया गया कि कुशीनगर के हाटा क्षेत्र के बलुआ निवासी ट्रक चालक फूल मोहम्मद दिल्ली से सामान लेकर गुवाहाटी जा रहे थे। उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर क्षेत्र के अमृत नगर निवासी गुरविंदर सिंह ट्रक लेकर पंजाब से खलीलाबाद जा रहे थे। संवाद