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Basti News: सहकारी समितियों पर दूसरे दिन भी ताला, मायूस लौटे किसान

Sat, 24 Oct 2026 02:21 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 02:21 AM IST
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Cooperative societies remain locked for the second consecutive day; farmers return disappointed.
बनकटी। राज्यकोष से वेतन देने की मांग को लेकर साधन सहकारी समितियों के सचिवों और कर्मचारियों का कार्य बहिष्कार दूसरे दिन भी जारी रहा। इसके चलते बनकटी क्षेत्र की 12 समितियों पर ताले लटके रहे। खाद-बीज लेने पहुंचे किसानों को बिना काम कराए वापस लौटना पड़ा। हड़ताल लंबी खिंचने पर किसानों को खाद-बीज की किल्लत की चिंता सताने लगी है। सजनाखोर, खोरिया बसौढ़ी, महथा सेहरा, पखड़ीचंदा, भैंसा पांडेय, पगार खास, बोकनार और चित्राखोर समेत 12 साधन सहकारी समितियों पर कामकाज ठप रहा। किसान राजकुमार मिश्रा, मुरलीधर शुक्ल, राजेश चौधरी और राजेंद्र चौधरी ने कहा कि यदि जल्द हड़ताल समाप्त नहीं हुई तो खाद-बीज का संकट गहरा सकता है। इससे खेती-किसानी प्रभावित होने की आशंका है। सचिव रामसरन चौधरी ने बताया कि कमीशन व्यवस्था समाप्त कर राज्यकोष से वेतन देने की मांग को लेकर आंदोलन शुरू किया गया है। जब तक मांगें पूरी नहीं होतीं, कार्य बहिष्कार जारी रहेगा।
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