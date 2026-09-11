बस्ती में रूह कंपाने वाली हत्या: सीने पर चढ़कर संविदाकर्मी का गला दबाया, तीन हड्डियां टूटीं, कई जगह मिली चोटें

मंगलवार की देर शाम ही कर दी थी हत्या

सूत्रों के अनुसार आरोपियों ने मंगलवार की देर शाम ही युवक को मौत के घाट उतार दिया था। चलता-फिरता क्षेत्र न होने के कारण लोगों को सुबह इसकी जानकारी हो सकी। वहीं, अब तक पुलिस के हाथ मृतक का मोबाइल फोन नहीं लग सका है, जिसकी वजह से भी जांच में अहम सुराग नहीं मिल सके हैं। हालांकि, पुलिस उनके मोबाइल नंबर के आधार पर सीडीआर से जांच कर रही है।