बस्ती में रूह कंपाने वाली हत्या: सीने पर चढ़कर संविदाकर्मी का गला दबाया, तीन हड्डियां टूटीं, कई जगह मिली चोटें
गोरखपुर पुलिस निगम के संविदाकर्मी यशवंत कुमार की गला दबाकर हत्या की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इसकी पुष्टि की है। उनके सीने की तीन हड्डियां टूटी मिलीं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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नगर क्षेत्र के खड़ौवा निवासी संविदाकर्मी यशवंत कुमार (26) की गला दबाकर हत्या की गई थी। उनके सीने पर चढ़कर गला दबाया गया था, जिससे सीने की तीन हड्डियां भी टूटी मिलीं। पुलिस ने परिजन की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज करके छानबीन कर रही है।
यशवंत कुमार गोरखपुर के पुलिस निगम में संविदाकर्मी के रूप में तैनात थे। मंगलवार की शाम करीब आठ बजे वे छुट्टी लेकर घर आ रहे थे। उनकी मां के अनुसार वे नगर बाजार पहुंच भी गए थे, लेकिन घर नहीं आए। इस बीच बुधवार की सुबह उनका शव वाल्टरगंज थाना क्षेत्र के धमौरा के पास स्थित शराब के ठेके से कुछ दूरी पर मिला था।
शव से करीब 30 किलोमीटर दूरी पर दुबौलिया क्षेत्र के निर्माणाधीन बैरागल टोल के पास बाइक मिलने से लोग हत्या की आशंका जता रहे थे। परिजन भी किसी पर शक नहीं जता सके तो पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अब शक की सुई हत्या की तरफ ही घूम हुई है।
सूत्रों के अनुसार यशवंत के दाहिने तरफ सीने की ऊपरी हड्डी टूटी थी। जबकि बाएं तरफ दूसरी व तीसरी हड्डी में फ्रैक्चर था और पीठ पर पीछे की तरफ चोट के निशान थे। गर्दन पर नाखून के निशान थे और माथे पर भी जख्म थे।
इसके अलावा पैर के अंगूठे में भी चोट लगी थी। इससे आशंका जताई जा रही है कि कुछ लोगों ने उनके सीने पर चढ़कर गला दबाकर हत्या कर दी और शव लाकर झाड़ियों में फेंक दिया।
मंगलवार की देर शाम ही कर दी थी हत्या
सूत्रों के अनुसार आरोपियों ने मंगलवार की देर शाम ही युवक को मौत के घाट उतार दिया था। चलता-फिरता क्षेत्र न होने के कारण लोगों को सुबह इसकी जानकारी हो सकी। वहीं, अब तक पुलिस के हाथ मृतक का मोबाइल फोन नहीं लग सका है, जिसकी वजह से भी जांच में अहम सुराग नहीं मिल सके हैं। हालांकि, पुलिस उनके मोबाइल नंबर के आधार पर सीडीआर से जांच कर रही है।
मौत से पहले संघर्ष की आशंका
युवक के पैर की अंगुलियां भी टूटी बताई गई हैं। शरीर पर जगह-जगह हुए जख्म व अन्य परिस्थितियां इशारा कर रही हैं कि युवक की हत्या से पहले आरोपियों से संघर्ष हुआ है। इससे हत्यारोपियों के एक से अधिक होने का अनुमान भी लगाया जा रहा है। फिलहाल पुलिस अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है।
बुधवार को मामले की सूचना मिली थी। फोरेंसिक टीम के साथ सभी पुलिस अधिकारी मौके पर जाकर छानबीन किए थे। परिवार की तरफ से तहरीर मिली है। उसके आधार पर जांच करके इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की मदद से आगे की कार्रवाई की जाएगी। - श्यामकांत, अपर पुलिस अधीक्षक