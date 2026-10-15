फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   Condolences expressed on the demise of the former Assistant Director of Information.

Basti News: पूर्व सहायक सूचना निदेशक के निधन पर जताया शोक

Thu, 15 Oct 2026 02:36 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 02:36 AM IST
विज्ञापन
Condolences expressed on the demise of the former Assistant Director of Information.
बस्ती। पूर्व सहायक सूचना निदेशक दशरथ प्रसाद यादव के निधन पर बुधवार को नेशनल प्रेस क्लब की ओर से सुभाष तिराहा स्थित शिविर कार्यालय पर एक शोकसभा का आयोजन किया गया। क्लब के संरक्षक अशोक श्रीवास्तव ने कहा दशरथ प्रसाद वैचारिक रूप से काफी समृद्ध थे। वे स्पष्टवादी थे, किसी को खुश करने अथवा अपनी बात मनवाने के लिए कभी अपने सिद्धान्तों से समझौता नहीं करते थे। राजेंद्रनाथ तिवारी, राजकुमार पांडेय, राजकुमार गौतम, नंदकिशोर गुप्ता, मनोज कुमार यादव, नीरज श्रीवास्तव, बैजनाथ मिश्रा, परमानंद मिश्रा, जयप्रकाश पांडेय, मिर्जा जमीर अहमद, परमेश्वर मौजूद रहे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed