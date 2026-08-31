Basti News: विद्यालय से कंप्यूटर और लैपटॉप चोरी
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 12:15 AM IST
Updated Mon, 31 Aug 2026 12:15 AM IST
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विक्रमजोत। विद्यालय के कार्यालय से दिन में कंप्यूटर और लैपटॉप चोरी हो गया। छावनी थाना क्षेत्र के विक्रमजोत स्थित एक निजी स्कूल के प्रधानाध्यापक सौरभ सिंह ने बताया कि 25 अगस्त को कार्यालय सहायक अमरजीत यादव दोपहर दो से पांच बजे तक विद्यालय परिसर में नहीं थे। इस दौरान विद्यालय के परिसर में घुसकर कार्यालय में रखे कीमती सामान चोरी कर लिए गए। प्रभारी निरीक्षक छावनी राणा देवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि मामला संज्ञान में नहीं है। संवाद
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