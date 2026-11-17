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भक्तों ने सामूहिक रूप से श्री साईं बावनी का पाठ और साईं नाम जाप किया। इससे पूरा परिसर साईंमय हो गया। भजन संध्या की शुरुआत गायक संदीप श्रीवास्तव ने प्रसिद्ध भजन ‘मेरे घर के आगे साईं नाथ तेरा मंदिर बन जाए’ की प्रस्तुति से की। इसके बाद ‘मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरे बाबा’ भजन सुनाकर श्रद्धालुओं को भावविभोर कर दिया। भजन गायक अजीत पटेल ने ‘छोड़ेंगे न हम तेरा साथ हे बाबा, मरते दम तक’ प्रस्तुत कर साईं चरणों में अपनी हाजिरी लगाई। वहीं भरत लाल और नीरज राजा ने ‘जरा जोर से लगाओ जयकारा, साईं जी दौड़े चले आएंगे’ भजन प्रस्तुत कर माहौल को भक्तिमय बना दिया। कार्यक्रम देर रात तक चलता रहा। अंत में साईं आरती के साथ आयोजन का समापन हुआ। मयंक श्रीवास्तव, प्रतिमा श्रीवास्तव, माया श्रीवास्तव, मुकेश, सरदार तेजपाल सिंह, अन्नू, मिथिलेश मिरोत्रा, अंकुर वर्मा, सदर विधायक महेंद्र नाथ यादव, आदि मौजूद रहे। संवाद

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बस्ती। साईं श्रद्धा सबुरी कीर्तन मंडली की ओर से शहर के कंपनीबाग में साईं नाम जाप एवं भजन संध्या का आयोजन किया गया। शुभारंभ मुख्य यजमान आशीष बाधवा, रूमी बाधवा, कीर्ति बाधवा और खुशी बाधवा ने साईंनाथ महाराज का माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर किया।