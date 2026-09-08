Basti News: सीएमओ ने सीएचसी मुंडेरवा का किया निरीक्षण

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सीएमओ ने साफ-सफाई, एक्स-रे, दवा वितरण की स्थिति जांची। सेलेक्ट्रा मशीन के लिए आया रसायन प्रयोग में नहीं आने पर सीएमओ ने जानकारी ली। पता चला कि रसायन गलत आ गया है, इससे जांच नहीं हो पा रही है। एक्स-रे मशीन से फिल्म नहीं निकलने पर सीएमओ ने जानकारी ली। सीएचसी प्रभारी डॉ. राजेश, सर्जन डाॅ. दीपक पटेल, डाॅ. शिप्रा शर्मा, डाॅ. फारुख खान, डाॅ. मेहनाज गनी, हिमांशी श्रीवास्तव, दंत रोग विज्ञानी समीम अख्तर, नेत्र परीक्षण अधिकारी देवेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट विनोद आजाद, ओपी यादव, सुनील भास्कर मौजूद रहे। संवाद

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मुंंडेरवा। सीएचसी मुंंडेरवा का औचक निरीक्षण करने पहुंचे सीएमओ डॉ. राजीव निगम ने लेबर रूम, दवा वितरण कक्ष और कोल्डचेन रूम देखा। कर्मचारियों को समय से अस्पताल में पहुंचने के लिए निर्देश दिए।