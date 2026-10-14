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Basti News: मछुई नदी को बचाने के लिए चलाया स्वच्छता अभियान

Wed, 14 Oct 2026 03:02 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 03:02 AM IST
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Cleanliness drive launched to save the Machhui River.
नगर बाजार। कठार जंगल के पास मछुई नदी की सफाई के लिए ग्रामीण आगे आए हैं। नदी की दशा देखकर ग्रामीणों ने सफाई अभियान शुरू कर दिया। वीरेंद्र कुमार यादव ने कहा मछुई नदी आज अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है। दशहरा, लक्ष्मी पूजा और गणेश पूजा जैसे बड़े त्योहारों पर बनकटा, मुड़िला, कौड़ीकोल, रमवापुर, खजुरिया, सरैया, हरिवंशपुर और कठार जंगल समेत दर्जनों गांवों के लोग इसी नदी में मूर्ति विसर्जन करने आते हैं। ग्रामीणों का मानना है कि यदि नदी इसी तरह गंदी रही तो आने वाले समय में आस्था के इन पर्वों पर भी संकट खड़ा हो जाएगा। इसलिए त्योहारों से पहले नदी को साफ करना बेहद जरूरी है। अजय कुमार मिश्रा उर्फ बबलू, रंजीत कुमार, विवेक यादव, शालिकराम, अरविंद यादव, विजय, राम अवतार, दुर्गेश राम, दुलारे, मुन्नीलाल आदि सफाई में लगे हैं। संवाद
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