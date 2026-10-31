Basti News: अधिवक्ता के निधन पर सिविल बार एसोसिएशन ने जताया शोक

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बस्ती। सिविल बार एसोसिएशन बस्ती की आकस्मिक बैठक शुक्रवार को अध्यक्ष रमाशंकर पांडेय की अध्यक्षता में हुई। अधिवक्ता सुरेंद्र नारायण पांडेय के निधन पर शोक व्यक्त किया गया। अध्यक्ष ने उन्हें सज्जन, मृदुभाषी एवं कर्तव्यनिष्ठ बताया। कहा कि उनके निधन से अधिवक्ता समाज को अपूरणीय क्षति हुई है। उपस्थित अधिवक्ताओं ने दो मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इस दौरान महामंत्री राजेश सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवि प्रताप सिंह, विमलेंदुमणि त्रिपाठी, सिद्धार्थ शुक्ला, विकास सहित आदि मौजूद रहे। संवाद