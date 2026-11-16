Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   Chhath Puja performed with due rituals at the Divisional Commissioner's residence

Basti News: मंडलायुक्त आवास पर विधि-विधान से की गई छठ पूजा

Mon, 16 Nov 2026 02:04 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 02:04 AM IST
विज्ञापन
Chhath Puja performed with due rituals at the Divisional Commissioner's residence
छठ पर्व पर डूबते सूर्य को अर्घ्य देती आयुक्त वैभव श्रीवास्तव की प​त्नि नेहा प्रकाश स्रोत सूचना
बस्ती। लोक आस्था का महापर्व छठ रविवार को श्रद्धा, भक्ति और पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया गया। मंडलायुक्त वैभव श्रीवास्तव की धर्मपत्नी नेहा प्रकाश ने मंडलायुक्त आवास पर विधि-विधान एवं पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ छठ पूजा की। उन्होंने भगवान सूर्यदेव और छठी मैया की पूजा-अर्चना कर परिवार की सुख-समृद्धि, खुशहाली और लोककल्याण की कामना की। पारंपरिक अनुष्ठानों के साथ श्रद्धा और आस्था के माहौल में पूजा संपन्न हुई। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed