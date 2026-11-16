Basti News: मंडलायुक्त आवास पर विधि-विधान से की गई छठ पूजा

विज्ञापन

बस्ती। लोक आस्था का महापर्व छठ रविवार को श्रद्धा, भक्ति और पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया गया। मंडलायुक्त वैभव श्रीवास्तव की धर्मपत्नी नेहा प्रकाश ने मंडलायुक्त आवास पर विधि-विधान एवं पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ छठ पूजा की। उन्होंने भगवान सूर्यदेव और छठी मैया की पूजा-अर्चना कर परिवार की सुख-समृद्धि, खुशहाली और लोककल्याण की कामना की। पारंपरिक अनुष्ठानों के साथ श्रद्धा और आस्था के माहौल में पूजा संपन्न हुई। संवाद